全球贵金属：10月13日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓降0.33%

企业并购：黑石管理的基金以约20亿美元收购天然气管道公司EagleClaw
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
路透10月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周一较上周五持平；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.33%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 24,416,747.4 10月13日 24,416,747.4 10月10日 0.0 0.00%
iShares 344,565,893.0 10月13日 345,716,364.2 10月10日 -1,150,471.2 -0.33%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫； 审校 朱晓军)
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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