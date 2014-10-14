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市场报道 | 2014年 10月 14日 星期二 17:53 BJT

全球贵金属：10月13日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓降0.33%

路透10月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周一较上周五持平；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.33%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 24,416,747.4 10月13日 24,416,747.4 10月10日 0.0 0.00%

iShares 344,565,893.0 10月13日 345,716,364.2 10月10日 -1,150,471.2 -0.33%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫； 审校 朱晓军)
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