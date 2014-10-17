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市场报道 | 2014年 10月 17日 星期五 18:25 BJT

全球贵金属：10月16日SPDR黄金持仓升0.24%，iShares白银持仓不变

路透10月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周四较周三增加0.24%；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 24,464,817.6 10月16日 24,407,134.7 10月15日 57,682.9 0.24%

iShares 344,565,893.0 10月16日 344,565,893.0 10月15日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
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