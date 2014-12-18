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市场报道 | 2014年 12月 18日 星期四 19:01 BJT

全球贵金属：12月17日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下降0.59%

路透12月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量持平，同期全
球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下滑0.59%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期     持仓量(盎司)     日期          变动    增减
    SPDR       23,199,017.2   12月17日   23,199,017.2   12月16日          0.0   0.00%
    iShares   338,997,763.1   12月17日  341,009,164.1   12月16日 -2,011,401.0  -0.59%   

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
    
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王丽鑫；审校 田建华)
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