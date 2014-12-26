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市场报道 | 2014年 12月 26日 星期五 15:03 BJT

全球贵金属：12月24日SPDR黄金持仓量持平，iShares白银持仓降0.52%

路透12月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量与周二持平，
同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦下滑0.52%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期     持仓量(盎司)     日期             变动         增减
    SPDR       22,920,435.0   12月24日    22,920,435.0   12月23日            0.0        0.00%
    iShares   330,569,731.9   12月24日   332,293,606.3   12月23日   -1,723,874.4       -0.52%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
    
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
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