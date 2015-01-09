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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 17:07 BJT

全球贵金属：1月8日SPDR黄金持仓量不变，ISHARES白银持仓增加0.44%

路透1月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周四黄金持仓量与周三持平，同
期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量增加0.44%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期          变动    增减
    SPDR       22,661,089.3   1月8日   22,661,089.3     1月7日          0.0   0.00% 
    iShares   329,894,086.0   1月8日  328,457,815.0     1月7日  1,436,271.0   0.44%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 王丽鑫；审校)
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