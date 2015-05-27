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货币新闻 | 2015年 5月 27日 星期三 16:50 BJT

全球贵金属：5月26日SPDR黄金持仓增加，iShares白银持仓减少

路透5月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较上周五增加0
.08%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓减少0.32%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期      持仓量(盎司)    日期           变动    增减
    SPDR       23,015,506.3   5月26日    22,996,325.7   5月22日       19,180.6   0.08%
    iShares   316,927,442.7   5月26日   317,930,986.5   5月22日   -1,003,543.8  -0.32%
    
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
  
 (编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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