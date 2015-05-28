版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 28日 星期四 17:07 BJT

全球贵金属：5月27日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增加

路透5月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二持平，
同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0.05%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期      持仓量(盎司)    日期         变动    增减
    SPDR       23,015,506.3   5月27日    23,015,506.3   5月26日         0.0   0.00%
    iShares   317,070,797.1   5月27日   316,927,442.7   5月26日   143,354.4  +0.05%
    
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
  
 (编译 杜明霞；审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐