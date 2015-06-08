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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 16:38 BJT

全球贵金属：6月5日SPDR黄金持仓减少，iShares白银持仓持平

路透6月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四减少0.17%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,785,357.0 6月5日 22,823,713.7 6月4日 -38,356.7 -0.17%

iShares 319,608,983.0 6月5日 319,608,983.0 6月4日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) (编译 杜明霞；审校 于春红)

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