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市场报道 | 2015年 6月 11日 星期四 16:43 BJT

全球贵金属：6月10日SPDR黄金持仓降0.21%，iShares白银持仓增0.85%

路透6月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二下降0.21%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0.85%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,641,525.2 6月10日 22,689,468.9 6月9日 -47,943.7 -0.21%

iShares 326,918,805.3 6月10日 324,147,837.9 6月9日 2,770,967.4 0.85%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) (编译 杜明霞；审校 于春红)

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