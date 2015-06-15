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市场报道 | 2015年 6月 15日 星期一 16:44 BJT

全球贵金属：6月12日SPDR黄金持仓减少0.03%，iShares白银持仓持平

路透6月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四减少0.
03%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)    日期          变动   增减
    SPDR       22,633,793.9   6月12日   22,641,525.2   6月11日    -7,731.3  -0.03%
    iShares   327,874,299.3   6月12日  327,874,299.3   6月11日         0.0   0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
  
 (编译 杜明霞；审校 王洋)

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