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市场报道 | 2015年 10月 2日 星期五 21:21 BJT

全球贵金属：10月1日SPDR黄金持仓增加0.26%，iShares白银持仓不变

路透10月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0.26%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,158,600.9 10月1日 22,101,141.1 9月30日 57,459.8 +0.26%

iShares 318,529,639.8 10月1日 318,529,639.8 9月30日 0.0 0.00% (完) (编译 李春喜 审校 王洋)

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