全球贵金属：10月2日SPDR黄金持仓不变，iShares白银下降

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓与周四持平，同 期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0.04%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 22,158,600.9 10月2日 22,158,600.9 10月1日 0.0 0.00% iShares 318,395,697.7 10月2日 318,529,639.8 10月1日 -133,942.1 -0.04% (完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。