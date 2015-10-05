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市场报道 | 2015年 10月 5日 星期一 17:07 BJT

全球贵金属：10月2日SPDR黄金持仓不变，iShares白银下降

路透10月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓与周四持平，同
期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0.04%。

    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)     日期      变动      增减
    SPDR      22,158,600.9     10月2日  22,158,600.9   10月1日      0.0      0.00%
    iShares  318,395,697.7     10月2日  318,529,639.8  10月1日   -133,942.1 -0.04% (完)

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