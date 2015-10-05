全球贵金属：10月2日SPDR黄金持仓不变，iShares白银下降

路透10月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓与周四持平，同 期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0.04%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 22,158,600.9 10月2日 22,158,600.9 10月1日 0.0 0.00% iShares 318,395,697.7 10月2日 318,529,639.8 10月1日 -133,942.1 -0.04% (完)