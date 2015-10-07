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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 16:42 BJT

全球贵金属：10月6日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下降

路透10月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓与周一持平，同
期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.48%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)     日期      变动      增减
    SPDR      22,151,494.4     10月6日  22,151,494.4   10月5日     0.0       0.00%
    iShares  316,869,406.5     10月6日 318,395,697.7   10月5日 -1,526,291.2  -0.48% (完)
  
 (翻译 张荻； 审校 王洋)

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