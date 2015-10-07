全球贵金属：10月6日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下降

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
路透10月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓与周一持平，同 期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.48%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 22,151,494.4 10月6日 22,151,494.4 10月5日 0.0 0.00% iShares 316,869,406.5 10月6日 318,395,697.7 10月5日 -1,526,291.2 -0.48% (完) (翻译 张荻； 审校 王洋)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。