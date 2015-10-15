版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 15日 星期四 17:06 BJT

全球贵金属：10月14日SPDR黄金持仓上升，iShares白银持仓仍持平

路透10月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周二上升1.13
%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)     日期       变动   增减
    SPDR      22,342,997.7     10月14日  22,094,038.0   10月13日   1.13%  248,959.7
    iShares  315,152,346.9     10月14日 315,152,346.9   10月13日    0.0   0.00% (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐