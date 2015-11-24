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市场报道 | 2015年 11月 24日 星期二 16:41 BJT

全球贵金属：11月23日SPDR黄金持仓减0.77%，iShares白银持仓持平

路透11月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五减少0.77%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,081,143.7 11月23日 21,243,850.1 11月20日 -162,706.4 -0.77%

iShares 318,209,692.7 11月23日 318,209,692.7 11月20日 0.0 0.00%

(完) (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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