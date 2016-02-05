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市场报道 | 2016年 2月 5日 星期五 16:45 BJT

全球贵金属：2月4日SPDR黄金持仓较前日增加0.52%，iShares白银持仓持平

路透2月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三增加0.52%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,300,607.3 2月4日 22,185,844.8 2月3日 114,762.5 0.52%

iShares 308,999,835.2 2月4日 308,999,835.2 2月3日 0.0 0.00%

(完) (翻译 张荻； 审校 张若琪)

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