全球贵金属：3月17日SPDR黄金持仓增1.5%，iShares白银持仓仍持平

路透3月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三增加1.5 %；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,948,809.8 3月17日 25,566,437.2 3月16日 382,372.6 1.5% iShares 325,868,963.6 3月17日 325,868,963.6 3月16日 0.0 0.00%(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)