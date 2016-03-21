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市场报道 | 2016年 3月 21日 星期一 16:39 BJT

全球贵金属：3月18日SPDR黄金持仓增1.47%，iShares白银持仓增0.82%

路透3月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持
仓量较周四增加1.47%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0
.82%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期       变动      增
减
    SPDR     26,331,177.3   3月18日    25,948,809.8    3月17日     1.47%   5,678
,400.6
    iShares 328,533,964.4   3月18日   325,868,963.6    3月17日     0.82%  10,599
,057.5(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王丽鑫；审校)

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