全球贵金属：3月18日SPDR黄金持仓增1.47%，iShares白银持仓增0.82%

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持 仓量较周四增加1.47%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0 .82%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增 减 SPDR 26,331,177.3 3月18日 25,948,809.8 3月17日 1.47% 5,678 ,400.6 iShares 328,533,964.4 3月18日 325,868,963.6 3月17日 0.82% 10,599 ,057.5(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。