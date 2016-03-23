全球贵金属：3月22日SPDR黄金持仓与上日持平，iShares白银持仓减少0.43%

港报财经评论：盈利已复苏，重汽有动力--经济日报1月19日
美滙指数 回吐，港股借力打力，恒指 昨收报23,098点，升1.1%；国指 收报9,802点，升1%，大市成交额684.7亿港元，算是好一点。
路透3月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量与周一持平； 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓减少0.43%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,417,207.0 3月22日 26,417,207.0 3月21日 0.0 0.00% iShares 328,914,737.8 3月22日 330,342,338.8 3月21日 -1,427,601.0 -0.43% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (翻译 张荻； 审校 王洋)
美滙指数 回吐，港股借力打力，恒指 昨收报23,098点，升1.1%；国指 收报9,802点，升1%，大市成交额684.7亿港元，算是好一点。
--长实 周一宣布联同长江基建 及电能实业 合作收购澳洲能源资产营运商DUET，同日重新启动股份回购行动，短短三日累计回购1,158.05万股股份，涉资逾5.87亿港元，平均每股作价50.75港元，比昨日收市价折让3.1%。
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。