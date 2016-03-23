版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 16:53 BJT

全球贵金属：3月22日SPDR黄金持仓与上日持平，iShares白银持仓减少0.43%

路透3月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量与周一持平；
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓减少0.43%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR     26,417,207.0   3月22日    26,417,207.0    3月21日       0.0      0.00%
    iShares 328,914,737.8   3月22日   330,342,338.8    3月21日  -1,427,601.0  -0.43% (完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (翻译 张荻； 审校 王洋)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐