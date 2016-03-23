全球贵金属：3月22日SPDR黄金持仓与上日持平，iShares白银持仓减少0.43%

港报财经评论：客满船仓勿挤进，热门交易莫乱追--信报1月19日

恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。