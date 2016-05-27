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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 16:48 BJT

全球贵金属：5月26日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

路透5月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓与周三持平；同
期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期      变动   增减
    SPDR      27,928,349.9   5月26日    27,928,349.9    5月25日    0.0   0.00%
    iShares  335,739,274.6   5月26日   335,739,274.6    5月25日    0.0   0.00%
    (完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
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    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (翻译 张荻； 审校 杜明霞)

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