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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 17:00 BJT

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增0.28%，iShares白银持仓持平

    路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周三黄金持仓
较周二增加0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓仍持平
。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期      变动      
增减
    SPDR      27,120,598.8   3月1日      27,044,414.4    2月28日       76,184.4 
  0.28%
    iShares  335,281,593.4   3月1日     335,281,593.4    2月28日       0.0      
0.00% (完) (编译 许娜；审校)
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