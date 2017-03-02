全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增0.28%，iShares白银持仓持平

台湾股市：连续第四日上涨，台积电和鸿海涨幅居前
永丰金跌0.2%。面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告多位高层辞职以示负责。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 王兴亚/戴素萍)
路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓 较周二增加0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平 。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,598.8 3月1日 27,044,414.4 2月28日 76,184.4 0.28% iShares 335,281,593.4 3月1日 335,281,593.4 2月28日 0.0 0.00% (完) (编译 许娜；审校)
永丰金跌0.2%。面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告多位高层辞职以示负责。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 王兴亚/戴素萍)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透香港5月25日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国最大的生物制剂服务供应商--药明生物技术有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至40亿港元。