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市场报道 | 2017年 3月 14日 星期二 16:38 BJT

全球贵金属：3月13日SPDR黄金持仓增加0.83%，iShares白银持仓持平

    路透3月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      周一黄金持仓较周五增长0.83
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓则继续持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期      变动      增减
    SPDR      26,750,505.3   3月13日      26,531,504.8    3月10日  219,000.5   0.83%
    iShares  330,136,381.1   3月13日     330,136,381.1    3月10日      0.0     0.00% (完) (编译 许娜；审校 白云)
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