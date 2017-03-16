全球贵金属：3月15日SPDR黄金持仓增加0.53%，iShares白银持仓持平

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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路透3月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周二增长0.53 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,988,545.1 3月15日 26,845,721.9 3月14日 142,823.2 0.53% iShares 331,272,939.5 3月15日 331,272,939.5 3月14日 0.0 0.00%(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。