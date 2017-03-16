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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 16:41 BJT

全球贵金属：3月15日SPDR黄金持仓增加0.53%，iShares白银持仓持平

    路透3月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      周三黄金持仓较周二增长0.53
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR      26,988,545.1   3月15日     26,845,721.9    3月14日    142,823.2   0.53%
    iShares  331,272,939.5   3月15日    331,272,939.5    3月14日          0.0   0.00%(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
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