全球贵金属：3月30日SPDR黄金持仓减少0.14%，iShares白银持仓持平

澳新汇市：中国评级遭调降拖累澳元下滑，新西兰元持稳
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。
路透3月31日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三减少0.14% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,760,036.8 3月30日 26,798,117.1 3月29日 -38,080.3 -0.14% iShares 330,894,344.7 3月30日 330,894,344.7 3月29日 0.0 0.00%(完) (翻译 张荻； 审校 王兴亚)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。
路透芝加哥5月23日 - 消息人士周二向路透称，美国谷物交易商邦吉与大宗商品交易商嘉能可(Glencore)旗下农业部门洽谈成立一家北美合伙企业，而非出售整个公司。
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)