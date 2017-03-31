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市场报道 | 2017年 3月 31日 星期五 16:51 BJT

全球贵金属：3月30日SPDR黄金持仓减少0.14%，iShares白银持仓持平

    路透3月31日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周四黄金持仓较周三减少0.14%
，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust     的白银持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期        变动     增减
    SPDR      26,760,036.8   3月30日     26,798,117.1    3月29日    -38,080.3  -0.14%
    iShares  330,894,344.7   3月30日    330,894,344.7    3月29日          0.0   0.00%(完) (翻译 张荻； 审校 王兴亚)
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