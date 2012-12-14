全球贵金属: 12月12日SPDR黄金及iShares白银持仓未变

路透12月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus t GLD以及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV周三的持仓量均 与周二持平. 以下为两支ETF的持仓量及变化情况: 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 43,449,599.7 12月12日 43,449,599.7 12月11日 0.0 0.00% iShares 316,014,502.3 12月12日 316,014,502.3 12月11日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/) //www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完) 6h)(完) (编译 戴素萍; 审校 张涛)