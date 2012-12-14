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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 09:48 BJT

全球贵金属: 12月12日SPDR黄金及iShares白银持仓未变

路透12月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t GLD以及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV周三的持仓量均
与周二持平.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
      
 名称       持仓量(盎司)    日期       持仓量(盎司)    日期      变动   增减%
 SPDR         43,449,599.7  12月12日     43,449,599.7  12月11日  0.0    0.00%
 iShares     316,014,502.3  12月12日    316,014,502.3  12月11日  0.0    0.00%
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
//www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
6h)(完)
    
  
 (编译 戴素萍; 审校 张涛)

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