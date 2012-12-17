版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 17日 星期一 14:56 BJT

全球贵金属: 12月14日SPDR黄金持仓未变

路透12月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周五的持
仓量与周四持平.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
      
 名称       持仓量(盎司)    日期       持仓量(盎司)    日期      变动   增减%
 SPDR         43,449,599.7  12月14日     43,449,599.7  12月13日  0.0    0.00%
 iShares     317,369,318.7  12月13日    317,369,318.7  12月13日   --      --
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
tradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
    
  

 (编译 石冠兰; 审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐