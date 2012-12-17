全球贵金属: 12月14日SPDR黄金持仓未变

路透12月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周五的持 仓量与周四持平. 以下为两支ETF的持仓量及变化情况: 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 43,449,599.7 12月14日 43,449,599.7 12月13日 0.0 0.00% iShares 317,369,318.7 12月13日 317,369,318.7 12月13日 -- -- 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/) tradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完) (编译 石冠兰; 审校 戴素萍)