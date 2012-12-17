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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 17:03 BJT

全球贵金属: 12月14日SPDR黄金持仓持平,iShares白银持仓亦不变

路透12月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四持平,
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银周五持仓量与周四也持平.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
    
 名称            持仓量(盎司)        日期        持仓量(盎司)      日期          变动       增减%
 SPDR            43,449,599.7    12月14日        43,449,599.7  12月13日           0.0       0.00%
 iShares        317,369,318.7    12月14日       317,369,318.7  12月13日           0.0       0.00%
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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