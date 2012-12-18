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市场报道 | 2012年 12月 18日 星期二 14:29 BJT

全球贵金属: 12月17日SPDR黄金持仓减少,iShares白银持仓不变

路透12月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较
周五减少0.07%,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银同期则持平.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
    
 名称         持仓量(盎司)        日期     持仓量(盎司)      日期        变动    增减%
 SPDR         43,420,543.3    12月17日     43,449,599.7  12月14日   -29,056.4   -0.07%
 iShares     317,369,318.7    12月17日    317,369,318.7  12月14日         0.0    0.00%
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
ld.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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