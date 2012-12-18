全球贵金属: 12月17日SPDR黄金持仓减少,iShares白银持仓不变

标题新闻：日本软银集团将向WeWork投资逾30亿美元--CNBC援引消息人士
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路透12月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较 周五减少0.07%,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银同期则持平. 以下为两支ETF的持仓量及变化情况: 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 43,420,543.3 12月17日 43,449,599.7 12月14日 -29,056.4 -0.07% iShares 317,369,318.7 12月17日 317,369,318.7 12月14日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/) ld.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/27/2017 13周和26周期国库券 02/23/2017 03/02/2017 02/28/2017 52周期国库券 02/23/2017 03/02/2017 02/28/2017 四周期国库券 02/27/2017 03/02/2017 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017
* 美元兑日圆2月9日来首次跌穿112日圆 * 美元受财长努钦税改言论拖累 * 美元指数连升三周 路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府 是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四暗示，对于全面税改计划中的关键要素，还有许多 工作要做。 税改是投资人原本预计会提振通胀和带动美国利率的政策之一。 分析师指出，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录令投资人愈发怀疑 是否会在下月加息，因美联储票委显示出的收紧信贷的迫切性要小很多。 美元兑避险日圆 跌多达0.6%，报111.95日圆，为2月9日来首次跌穿112日圆，美 元兑日圆势将连跌第二周，本周跌幅约0.8%。 “市场可能对美国财政刺激政策前景变得愈发谨慎，因此，我认为市场目前对美联储是 否会在未来两年大举加息持怀疑态度，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表 示。