全球贵金属: 12月18日SPDR黄金及iShares白银持仓未变

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透12月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 以及全球最大白银ETF--iShar es Silver Trust 周二的持仓量均与周一持平. 以下为两支ETF的持仓量及变化情况: 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 43,420,543.3 12月18日 43,420,543.3 12月17日 0.0 0.00% iShares 317,369,318.7 12月18日 317,369,318.7 12月17日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。