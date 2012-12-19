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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 20:53 BJT

全球贵金属: 12月18日SPDR黄金及iShares白银持仓未变

路透12月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 以及全球最大白银ETF--iShar
es Silver Trust 周二的持仓量均与周一持平.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
    
 名称        持仓量(盎司)      日期    持仓量(盎司)       日期   变动    增减%
 SPDR        43,420,543.3  12月18日    43,420,543.3   12月17日    0.0    0.00%
 iShares    317,369,318.7  12月18日   317,369,318.7   12月17日    0.0    0.00%
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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