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市场报道 | 2012年 12月 26日 星期三 17:39 BJT

全球贵金属: 12月24日SPDR黄金及iShares白银持仓未变

路透12月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五持平
,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银周一持仓量亦持平上周五.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
    
 名称         持仓量(盎司)       日期     持仓量(盎司)      日期       变动     增减%
 SPDR         43,430,228.3   12月24日     43,430,228.3  12月21日        0.0     0.00%
 iShares     322,981,444.7   12月24日    322,981,444.7  12月21日        0.0     0.00%
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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