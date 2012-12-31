更新版 1-全球贵金属: 12月28日SPDR黄金和iShares白银持仓均未变

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(新增白银持仓) 路透12月31日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 以及全球最大白银ETF--iShar es Silver Trust 周五的持仓量均较周四持平. 以下为两支ETF的持仓量及变化情况: 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 43,430,228.3 12月28日 43,430,228.3 12月27日 0.0 0.00% iShares 322,981,444.7 12月28日 322,981,444.7 12月27日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)