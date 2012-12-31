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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 18:58 BJT

更新版 1-全球贵金属: 12月28日SPDR黄金和iShares白银持仓均未变

(新增白银持仓)
    路透12月31日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 以及全球最大白银ETF--iShar
es Silver Trust 周五的持仓量均较周四持平.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
    
 名称        持仓量(盎司)       日期     持仓量(盎司)         日期     变动     增减%
 SPDR        43,430,228.3   12月28日     43,430,228.3     12月27日      0.0     0.00%
 iShares    322,981,444.7   12月28日    322,981,444.7     12月27日      0.0     0.00%
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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