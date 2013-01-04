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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 22:44 BJT

全球贵金属: 1月3日SPDR黄金持仓量下降0.71%,iShares白银持仓微减0.04%

路透1月4日--- - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三减少0.71%.全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四的白银持仓较周一微降0.04%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 43,091,300.2 1月3日 43,401,176.9 1月2日 -309,876.7 -0.71%

iShares 324,099,581.9 1月3日 324,239,127.1 12月31日 -139,545.2 -0.04%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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(编译 郑茵 审校 于春红)

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