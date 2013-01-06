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市场报道 | 2013年 1月 6日 星期日 13:38 BJT

全球贵金属: 1月4日SPDR黄金持仓量增加0.13%

路透1月5日--- - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四增加0.13%.

以下为该ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 43,149,401.0 1月4日 43,091,300.2 1月3日 58,100.8 0.13%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击

(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击

(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰; 审校 郑茵)
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