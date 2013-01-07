更新版 1-全球贵金属: 1月4日SPDR黄金持仓量增加0.13%,iShares白银持仓下降0.19%

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(新增白银持仓变化)
路透1月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四增加0.13%.全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五的白银持仓较周四下降0.19%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 43,149,401.0 1月4日 43,091,300.2 1月3日 58,100.8 0.13%
iShares 323,470,757.6 1月4日 324,099,581.9 1月3日 -628,824.3 -0.19%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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(编译 许娜; 审校 高琦)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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