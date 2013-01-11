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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 17:41 BJT

全球贵金属: 1月10日SPDR黄金持仓量降0.16%,iShares白银持仓量增0.21%

路透1月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三下降0.16%.同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0.21%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 43,009,312.9 1月10日 43,077,092.8 1月9日 -67,779.9 -0.16%

iShares 325,792,488.6 1月10日 325,115,347.8 1月9日 677,140.8 0.21%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 沈以文)
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