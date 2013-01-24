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市场报道 | 2013年 1月 24日 星期四 09:40 BJT

全球贵金属: 1月22日SPDR黄金持仓量增0.25%,iShares白银持仓量降0.42%

路透1月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较上周五增加0.25%.同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓减少0.42%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 42,951,213.1 1月22日 42,844,715.5 1月18日 106,497.6 0.25%

iShares 343,687,009.6 1月22日 345,137,860.6 1月18日 -1,450,851.0 -0.42%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰; 审校 孙茉莉)
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