版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 19:32 BJT

全球贵金属: 1月24日SPDR黄金持仓减0.18%,iShares白银持仓减1.8%

路透1月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三减少0.18%,全
球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银周四持仓量较周三减少1.80%.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
    
 名称            持仓量(盎司)        日期        持仓量(盎司)        日期             变动       增减%
 SPDR            42,815,673.4     1月24日        42,893,124.2     1月23日        -77,450.8      -0.18%
 iShares        337,497,108.8     1月24日       343,687,009.6     1月23日     -6,189,900.8      -1.80%
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐