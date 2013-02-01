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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 16:45 BJT

全球贵金属: 1月31日SPDR黄金持仓不变,iShares白银持仓减0.62%

路透2月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三持
平,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓同期减少0.62%.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
    
 名称        持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)     日期                变动       增减%
 SPDR        42,699,500.7  1月31日    42,699,500.7    1月30日               0.0        持平
 iShares    333,677,044.7  1月31日   335,756,245.2    1月30日      -2,079,200.5      -0.62%
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
 
      
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    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    
    

 (编译 郑茵 审校 张明钧)
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