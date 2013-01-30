全球贵金属: 1月29日SPDR黄金与iShares白银持仓均与上日持平

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
路透1月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust,以及全球 最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二的持仓量均与周一持平. 以下为两支ETF的持仓量及变化情况: 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 42,699,500.7 1月29日 42,699,500.7 1月28日 0.0 持平 iShares 335,756,245.2 1月29日 335,756,245.2 1月28日 0.0 持平 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜; 审校 艾茂林)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190