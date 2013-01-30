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市场报道 | 2013年 1月 30日 星期三 15:11 BJT

全球贵金属: 1月29日SPDR黄金与iShares白银持仓均与上日持平

路透1月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust,以及全球
最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二的持仓量均与周一持平.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
    
 名称          持仓量(盎司)      日期    持仓量(盎司)      日期   变动   增减%
 SPDR          42,699,500.7   1月29日   42,699,500.7    1月28日    0.0    持平
 iShares      335,756,245.2   1月29日   335,756,245.2   1月28日    0.0    持平
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
 
          
      
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    现货铂金         现货钯金           
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 (编译 李春喜; 审校 艾茂林)
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