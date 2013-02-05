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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 18:03 BJT

全球贵金属: 2月4日SPDR黄金持仓不变,iShares白银持仓降0.04%

路透2月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较周五持平,同
期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0.04%.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

 名称         持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)    日期              变动       增减%
 SPDR         42,699,500.7   2月4日    42,699,500.7   2月1日              0.0        持平
 iShares     335,036,944.9   2月4日   335,175,993.9   2月1日       -139,049.0      -0.04%
   
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 许娜; 审校 隋芬)
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