全球贵金属: 2月5日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均保持不变

路透2月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一 持平,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦保持不变. 以下为两支ETF的持仓量及变化情况: 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 42,699,500.7 2月5日 42,699,500.7 2月4日 0.0 持平 iShares 335,036,944.9 2月5日 335,036,944.9 2月4日 0.0 持平 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 侯向明)