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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 12:17 BJT

全球贵金属: 2月13日SPDR黄金持仓减少0.07%,iShares白银持仓持平

路透2月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周三持仓量较周二减少0.07%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量维持不变.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 42,631,744.8 2月13日 42,660,782.3 2月12日 -29,037.5 -0.07%

iShares 337,406,018.6 2月13日 337,406,018.6 2月12日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

贵金属报导 GOL-CMN 基本金属报导 MET-CMN

全球金市 GOL/HCN COMEX金持仓 CFTC/GOLCN

伦敦金定盘 GOL/FIXCN COMEX铜持仓 CFTC/COPCN

现货金 XAU= 现货银 XAG=

现货铂金 XPT= 现货钯金 XPD=

金属期市 MET/LCN LME库存变化 LME/S1CN (编译 戴素萍; 审校 张涛)

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