全球贵金属: 2月13日SPDR黄金持仓减少0.07%,iShares白银持仓持平

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透2月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周三持仓量较周二减少0.07%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量维持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 42,631,744.8 2月13日 42,660,782.3 2月12日 -29,037.5 -0.07%
iShares 337,406,018.6 2月13日 337,406,018.6 2月12日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
贵金属报导 GOL-CMN 基本金属报导 MET-CMN
全球金市 GOL/HCN COMEX金持仓 CFTC/GOLCN
伦敦金定盘 GOL/FIXCN COMEX铜持仓 CFTC/COPCN
现货金 XAU= 现货银 XAG=
现货铂金 XPT= 现货钯金 XPD=
金属期市 MET/LCN LME库存变化 LME/S1CN (编译 戴素萍; 审校 张涛)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f