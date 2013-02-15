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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 12:22 BJT

全球贵金属: 2月14日SPDR黄金持仓减少0.23%,iShares白银持仓增0.26%

路透2月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周四持仓量较周三减少0.23%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量增加0.26%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 42,534,954.3 2月14日 42,631,744.8 2月13日 -96,790.5 -0.23%

iShares 338,276,212.4 2月14日 337,406,018.6 2月13日 870,193.8 0.26% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

贵金属报导 GOL-CMN 基本金属报导 MET-CMN

全球金市 GOL/HCN COMEX金持仓 CFTC/GOLCN

伦敦金定盘 GOL/FIXCN COMEX铜持仓 CFTC/COPCN

现货金 XAU= 现货银 XAG=

现货铂金 XPT= 现货钯金 XPD=

金属期市 MET/LCN LME库存变化 LME/S1CN (编译 戴素萍 审校 张涛)
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