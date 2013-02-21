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市场报道 | 2013年 2月 21日 星期四 12:24 BJT

全球贵金属: 2月20日SPDR黄金持仓下滑,iShares白银持仓增加

路透2月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周三持仓量较周二下滑1.57%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量增加0.17%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,770,374.4 2月20日 42,438,170.4 2月19日 -667,796.1 -1.57%

iShares 338,856,290.0 2月20日 338,276,212.4 2月19日 580,077.6 0.17%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

贵金属报导 GOL-CMN 基本金属报导 MET-CMN

全球金市 GOL/HCN COMEX金持仓 CFTC/GOLCN

伦敦金定盘 GOL/FIXCN COMEX铜持仓 CFTC/COPCN

现货金 XAU= 现货银 XAG=

现货铂金 XPT= 现货钯金 XPD=

金属期市 MET/LCN LME库存变化 LME/S1CN (编译 李婷仪; 审校 丁琦)
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