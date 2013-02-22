全球贵金属: 2月21日SPDR黄金持仓下滑,iShares白银持仓增加

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
路透2月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周四持仓量较周三下滑0.68%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量增加0.60%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,484,641.6 2月21日 41,770,374.4 2月20日 -285,732.7 -0.68%
iShares 340,886,515.4 2月21日 338,856,290.0 2月20日 2,030,225.4 0.60%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
贵金属报导 GOL-CMN 基本金属报导 MET-CMN
全球金市 GOL/HCN COMEX金持仓 CFTC/GOLCN
伦敦金定盘 GOL/FIXCN COMEX铜持仓 CFTC/COPCN
现货金 XAU= 现货银 XAG=
现货铂金 XPT= 现货钯金 XPD=
金属期市 MET/LCN LME库存变化 LME/S1CN (编译 李婷仪; 审校 石冠兰)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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--据彭博社报导，周大福珠宝以5.53亿港元从苏富比投得一颗59.6卡的粉红色巨钻“粉红之星”，打破全球所有单一宝石的竞投价格纪录。