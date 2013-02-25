更新版-全球贵金属: 2月22日SPDR黄金持仓量降0.75%,iShares白银持仓量维持不变

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
(新增白银2月22日持仓数据)
路透2月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四下降0.75%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,174,947.5 2月22日 41,484,641.6 2月21日 -309,694.2 -0.75%
iShares 340,886,515.4 2月22日 340,886,515.4 2月21日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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