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市场报道 | 2013年 2月 25日 星期一 17:37 BJT

更新版-全球贵金属: 2月22日SPDR黄金持仓量降0.75%,iShares白银持仓量维持不变

(新增白银2月22日持仓数据)

路透2月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四下降0.75%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,174,947.5 2月22日 41,484,641.6 2月21日 -309,694.2 -0.75%

iShares 340,886,515.4 2月22日 340,886,515.4 2月21日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 孙茉莉)
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