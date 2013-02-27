全球贵金属: 2月26日SPDR黄金持仓量降0.19%,iShares白银持仓量不变

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透2月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一下降0.19%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 40,845,908.2 2月26日 40,923,328.6 2月25日 -77,420.4 -0.19%
iShares 340,886,515.4 2月26日 340,886,515.4 2月25日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰; 审校 龚芳)
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