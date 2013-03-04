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市场报道 | 2013年 3月 4日 星期一 12:09 BJT

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓量减少,iShares白银持仓量增加

路透3月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四下降0.05%，同期全球最大白银ETF——iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.11%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 40,313,649.4 3月1日 40,333,003.8 2月28日 -19,354.4 -0.05%

iShares 342,433,205.0 3月1日 342,046,537.8 2月28日 386,667.2 0.11%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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