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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 12:54 BJT

全球贵金属：3月5日SPDR黄金持仓量降0.67%,iShares白银持仓量持平

路透3月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一下降0.67%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 40,023,345.8 3月5日 40,294,295.6 3月4日 -270,949.8 -0.67%

iShares 342,292,222.1 3月5日 342,292,222.1 3月4日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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