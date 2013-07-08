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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 17:21 BJT

全球贵金属：7月5日SPDR黄金持仓减少0.28%，iShares白银持仓增加0.90%

路透7月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 黄金周五持仓量较周四减少0.28%，
全球最大白银ETF-iShares Silver Trust 白银周持仓量同期增加0.90%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
    
 名称            持仓量(盎司)        日期        持仓量(盎司)        日期          变动       增减%
 SPDR            30,928,840.8      7月5日        31,015,808.0      7月4日     -86,967.2      -0.28%
 iShares        323,161,899.3      7月5日       320,267,163.3      7月4日   2,894,736.0       0.90%
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

      
      
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    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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