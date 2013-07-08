全球贵金属：7月5日SPDR黄金持仓减少0.28%，iShares白银持仓增加0.90%

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透7月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 黄金周五持仓量较周四减少0.28%， 全球最大白银ETF-iShares Silver Trust 白银周持仓量同期增加0.90%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 30,928,840.8 7月5日 31,015,808.0 7月4日 -86,967.2 -0.28% iShares 323,161,899.3 7月5日 320,267,163.3 7月4日 2,894,736.0 0.90% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。